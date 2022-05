LIVE – Alcaraz-Khachanov 6-1 6-4 6-4, Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 29 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Carlos Alcaraz e Karen Khachanov, valevole per gli ottavi di finale del tabellone principale del Roland Garros 2022. Il giovane spagnolo è uno dei favoriti per arrivare sino in fondo a Parigi, sebbene troverà sul suo percorso l’ostico russo e dovrà tentare di neutralizzare le sue accelerazioni costanti e potenzialmente letali. Dal canto suo, il moscovita cercherà di limitare le potenzialità in ogni situazione tattica dell’avversario di Murcia, diciannovenne, il vero e proprio ‘petit diable’ del circuito maggiore; l’iberico ha vinto i tornei di Barcellona e Madrid consecutivamente, proponendosi come straordinario outsider Slam sul rosso parigino. Chi tra Alcaraz e Khachanov avrà la meglio ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Ile latestuale della sfida tra Carlose Karen, valevole per gli ottavi di finale del tabellone principale del. Il giovane spagnolo è uno dei favoriti per arrivare sino in fondo a Parigi, sebbene troverà sul suo percorso l’ostico russo e dovrà tentare di neutralizzare le sue accelerazioni costanti e potenzialmente letali. Dal canto suo, il moscovita cercherà di limitare le potenzialità in ogni situazione tattica dell’avversario di Murcia, diciannovenne, il vero e proprio ‘petit diable’ del circuito maggiore; l’iberico ha vinto i tornei di Barcellona e Madrid consecutivamente, proponendosi come straordinario outsider Slam sul rosso parigino. Chi traavrà la meglio ...

