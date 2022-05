LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA | tra pochi minuti la green flag!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.40 Si sono appena accesi i motori dopo il comando di Roger Penske, padrone dell’omonima squadra, proprietario della serie e dell’Motor Speedway! 18.37 Welcome again in Indiana! Siamo davvero ad un passo dalla18.34 I piloti sono nelle rispettive auto, la tensione sale per una corsa in cui tutti possono primeggiare! 18.31 Manca poco all’accensione dei motori! Occhi puntati su Helio Castroneves, pilota che potrebbe diventare per la quinta volta campione di questa speciale corsa che non ha eguali al mondo. 18.28 Prima volta sulla ‘Brickyard’ per Jimmie Johson e Romain Grosjean. Il sette volte campione della NASCAR Cup Series e l’ex pilota di F1 scenderanno in pista tra, rispettivamente con ...