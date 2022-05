LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA: McLaughlin a muro, caution. O’Ward in vetta (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52 Il tre volte campione del Supercars Championship termina contro le barriere la propria gara. Giornata negativa per il Team Penske. 49 to go caution! Scott McLaughlin termina a muro in curva 4. Quarta neutralizzazione dell’evento. 150° giro/200 O’Ward si mantiene al comando dell’Indy500 su Dixon. Passo impressionante per McLaren, unica squadra che riesce a spezzare il dominio di Ganassi. 148° giro/200 Traffico per il leader! O’Ward resta primo su Dixon. 146° giro/200 Pato O’Ward è il nuovo leader! Il messicano primeggia dopo le soste su Dixon e Rosenqvist. Proseguono le soste. 145° giro/200 Rosenqvist ai box. Riparte la McLaren #7, mentre attendiamo la sosta di O’Ward che dovrebbe pittare ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52 Il tre volte campione del Supercars Championship termina contro le barriere la propria gara. Giornata negativa per il Team Penske. 49 to go! Scotttermina ain curva 4. Quarta neutralizzazione dell’evento. 150° giro/200si mantiene al comando dell’Indy500 su Dixon. Passo impressionante per McLaren, unica squadra che riesce a spezzare il dominio di Ganassi. 148° giro/200 Traffico per il leader!resta primo su Dixon. 146° giro/200 Patoè il nuovo leader! Il messicano primeggia dopo le soste su Dixon e Rosenqvist. Proseguono le soste. 145° giro/200 Rosenqvist ai box. Riparte la McLaren #7, mentre attendiamo la sosta diche dovrebbe pittare ...

