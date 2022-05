LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA | Grosjean a muro | terza caution

Leggi su oasport

(Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA107 ° giro/200 Curva 2 continua a mietere vittime!finisce ae causando ladella gara. 105 ° giro/200 O’Ward passa secondo su Daly che si ferma in pit road per una nuova sosta. 104 ° giro/200 Difficoltà per Herta che viene doppiato da Dixon. Gara da dimenticare per il temibile californiano che entra ai box. 102 ° giro/200 Le tribune sono gremite ad Indy! Tantissima gente è accorsa per il ‘The Greatest Spectacle in Racing’, una corsa che non manca di stupire. 100° giro/200 Siamo a metà gara! 98° giro/200 Quiete prima della tempesta in quel di. Dixon e Daly restano davanti a tutti. 95 ° giro/200 Dixon precede Dixon, O’Ward, Ericcson e Kanaan. 93° giro/200 Sfida a due per il primato, ...