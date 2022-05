LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA: green flag! Meno di 45 giri alla fine! (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41 O’Ward resta leader su Dixon che non riesce a beffare il messicano. Rosenqvist è terzo davanti a Daly. 42 to go green flag! 21.00 La ripartenza sarà cruciale con O’Ward è il leader davanti a Dixon e Rosenqvist. McLaren si contende con Chevy il primato contro Ganassi (Honda). 20.57 Ritiro ufficiale anche per Colton Herta, giornata da dimenticare per il giovane californiano di Andretti, figlio di Byran Herta. 20.55 I commissari stanno pulendo la quarta ed ultima piega del catino di Speedway. Tra poco si dovrebbe partire. 20.52 Il tre volte campione del Supercars Championship termina contro le barriere la propria gara. Giornata negativa per il Team Penske. 49 to go Caution! Scott McLaughlin termina a muro in curva 4. Quarta neutralizzazione dell’evento. 150° giro/200 O’Ward si ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41 O’Ward resta leader su Dixon che non riesce a beffare il messicano. Rosenqvist è terzo davanti a Daly. 42 to go21.00 La ripartenza sarà cruciale con O’Ward è il leader davanti a Dixon e Rosenqvist. McLaren si contende con Chevy il primato contro Ganassi (Honda). 20.57 Ritiro ufficiale anche per Colton Herta, giornata da dimenticare per il giovane californiano di Andretti, figlio di Byran Herta. 20.55 I commissari stanno pulendo la quarta ed ultima piega del catino di Speedway. Tra poco si dovrebbe partire. 20.52 Il tre volte campione del Supercars Championship termina contro le barriere la propria gara. Giornata negativa per il Team Penske. 49 to go Caution! Scott McLaughlin termina a muro in curva 4. Quarta neutralizzazione dell’evento. 150° giro/200 O’Ward si ...

Advertising

SkySportF1 : 500 Miglia Indianapolis, è il giorno della gara: Dixon dalla pole: live alle 18.45 su Sky #SkyMotori #IndyCar… - zazoomblog : LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA: green flag! Grande lotta per la leadership - #Miglia #Indianapolis… - zazoomblog : LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA: Dixon e Palou dominano con Ganassi incidente per Ilott - #Miglia… - zazoomblog : LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Ganassi al comando - #Miglia #Indianapolis #DIRETTA: - LiveGPit : #IndyCar 500 Miglia di Indianapolis: la cronaca live ?? @vincebuonpane -