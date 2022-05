LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA: green flag! Grande lotta per la leadership (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 121° giro/200 Ganassi mantiene il controllo della corsa, Dixon è veramente l’uomo da battere quest’oggi quando stiamo per entrare nell’ultimo quarto dell’evento. Tutto è ancora incerto. 119° giro/200 Daly attacca Dixon che nella terza caution ha rischiato di precipitare in classifica come il teammate Palou. 118° giro/200 Dixon ancora leader su O’Ward e Daly. Il neozelandese continua a comandare la graduatoria. 115 ° giro/200 Dixon precede O’Ward, Daly e Rosenqvist! Gara oltremodo interessante in quel di Indy a meno di 100 passaggi dalla fine. 113 ° giro/200 Che restart! O’Ward passa al comando su Dixon che risponde subito al rivale. 20.22 Siamo pronti per la ripartenza. Daly è il leader davanti a Dixon ed O’Ward. 20.20 lotta in pit road, Daly dovrebbe essere il leader effettivo dell’evento. ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA121° giro/200 Ganassi mantiene il controllo della corsa, Dixon è veramente l’uomo da battere quest’oggi quando stiamo per entrare nell’ultimo quarto dell’evento. Tutto è ancora incerto. 119° giro/200 Daly attacca Dixon che nella terza caution ha rischiato di precipitare in classifica come il teammate Palou. 118° giro/200 Dixon ancora leader su O’Ward e Daly. Il neozelandese continua a comandare la graduatoria. 115 ° giro/200 Dixon precede O’Ward, Daly e Rosenqvist! Gara oltremodo interessante in quel di Indy a meno di 100 passaggi dalla fine. 113 ° giro/200 Che restart! O’Ward passa al comando su Dixon che risponde subito al rivale. 20.22 Siamo pronti per la ripartenza. Daly è il leader davanti a Dixon ed O’Ward. 20.20in pit road, Daly dovrebbe essere il leader effettivo dell’evento. ...

