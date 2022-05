LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA | Ganassi controlla la prova

Leggi su oasport

(Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23 ° giro/200 Tre auto dinei primi quattro posti. Situazione abbastanza stabile come prevedibile in questo inizio. 21 ° giro/200 Quarto posto per Ericsson, quinto per Carpenter che è stato molto competitivo in qualifica. 19 ° giro/200 Palou e Dixon salvano carburante a vicenda, attendiamo di scoprire quando arriverà la prima fase di pit che potrebbe essere in regime di green flag. 17 ° giro/200 Non cambia la testa della corsa,gestisce saldamente la gara senza prendere rischi. 15 ° giro/200 Alexander Rossi e Scott McLaughlin recuperano posizioni. L’americano di Andretti ed il neozelandese di Penske inseguono 13 ° giro/200 Veekay non ha interesse a rompere il gioco di squadra di Palou e Dixon. L’olandese mantiene la propria posizione, mentre ...