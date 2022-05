LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA: Dixon vs Daly per la vetta (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88° giro/200 Gara oltremodo spettacolare con Ganassi sempre in cima al gruppo! Daly precede O’Ward ed Ericsson. 86° giro/200 Daly passa Dixon e viceversa! Spettacolo ad Indy ad oltre 100 giri dalla fine! 84° giro/200 Continua il duello al top, O’Ward è terzo davanti ad Ericsson. McLaughlin sta recuperando! Arriva anche il Team Penske. 82 ° giro/200 Dixon vs Daly! Lotta per il primato ad Indianapolis ed attenzione ad O’Ward! 80° giro/200 Daly passa Dixon! Nuovo leader ad Indy! 79° giro/200 Daly attacca Dixon! Lotta per il successo con il neozelandese che non può più contare sul suo teammate. 78 ° giro/200 Si riparte! Bandiera verde! 19.51 ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88° giro/200 Gara oltremodo spettacolare con Ganassi sempre in cima al gruppo!precede O’Ward ed Ericsson. 86° giro/200passae viceversa! Spettacolo ad Indy ad oltre 100 giri dalla fine! 84° giro/200 Continua il duello al top, O’Ward è terzo davanti ad Ericsson. McLaughlin sta recuperando! Arriva anche il Team Penske. 82 ° giro/200vs! Lotta per il primato aded attenzione ad O’Ward! 80° giro/200passa! Nuovo leader ad Indy! 79° giro/200attacca! Lotta per il successo con il neozelandese che non può più contare sul suo teammate. 78 ° giro/200 Si riparte! Bandiera verde! 19.51 ...

Advertising

SkySportF1 : 500 Miglia Indianapolis, è il giorno della gara: Dixon dalla pole: live alle 18.45 su Sky #SkyMotori #IndyCar… - zazoomblog : LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA: Dixon e Palou dominano con Ganassi incidente per Ilott - #Miglia… - zazoomblog : LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Ganassi al comando - #Miglia #Indianapolis #DIRETTA: - LiveGPit : #IndyCar 500 Miglia di Indianapolis: la cronaca live ?? @vincebuonpane - JeuxCaselli : RT @SkySportF1: 500 Miglia Indianapolis, è il giorno della gara: Dixon dalla pole: live alle 18.45 su Sky #SkyMotori #IndyCar #Indianapolis… -