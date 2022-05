LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA | Dixon e Palou dominano con Ganassi | incidente per Ilott

Leggi su oasport

(Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 Attendiamo di scoprire una classifica definitiva e le soste di coloro che non hanno imboccato la pit road per la seconda volta in questa Indy500. 19.42 Attenzione ache è entrato in pit lane, mentre scattava la caution. Ricordiamo che in regime di SC non si possono effettuare le soste! 70° giro/200 Caution!per Callum Illott all’uscita di curva 2! 69° giro/200si ferma, attendiamo. 67 ° giro/200 Pit in green. Johnson apre le danze 65 ° giro/200 Il primo quarto della Indy500 è stato letteralmente comandato da. Nessuno si sta prendendo dei rischi, tutto è ancora da scrivere nella ‘ Racing Capital of the World’. 62 ° giro/200 Tra i primi tre soloha primeggiato in ...