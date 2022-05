LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA: bandiera rossa! Si ripartirà per un finale da non perdere (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.34 I protagonisti si per un finale da non perdere. I meccanici possono avvicinarsi alle vetture in vista della green flag che avverrà a due/tre giri dalla fine. 21.32 Mancano ufficialmente quattro giri alla conclusione dell’Indy500. La gara è attualmente sospesa per permettere ai protagonisti di concludere la corsa in regime di bandiera verde. 21.29 bandiera rossa! La direzione gara sospende la prova per ripulire la pista e ripartire per un finale da non perdere. -6 Caution! Jimmie Johson a muro in curva 2! Quinta bandiera gialla! Cambia tutto ad Indianapolis con il sette volte campione della NASCAR Cup Series che non riesce a concludere l’evento. -9 Marcus ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.34 I protagonisti si per unda non. I meccanici possono avvicinarsi alle vetture in vista della green flag che avverrà a due/tre giri dalla fine. 21.32 Mancano ufficialmente quattro giri alla conclusione dell’Indy500. La gara è attualmente sospesa per permettere ai protagonisti di concludere la corsa in regime diverde. 21.29La direzione gara sospende la prova per ripulire la pista e ripartire per unda non. -6 Caution! Jimmie Johson a muro in curva 2! Quintagialla! Cambia tutto adcon il sette volte campione della NASCAR Cup Series che non riesce a concludere l’evento. -9 Marcus ...

