LIVE 500 Miglia Indianapolis 2022 in DIRETTA: 200 giri tutti da vivere per entrare nella storia (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Indy500 – Le qualifiche della Indy500 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 106ma edizione dell’Indianapolis 500, sesto appuntamento dell’IndyCar Series 2022. Tra pochi minuti il via di una delle corse più spettacolari e famose al mondo. Regna l’incertezza alla vigilia di 200 giri che scriveranno una nuova pagina del ‘The Greatest Spectacle in Racing’, una corsa che vale una carriera. Sono 33 come da tradizione le auto presenti, rigorosamente suddivise in 11 file. Il neozelandese Scott Dixon scatterà dalla pole-position per la quinta volta in carriera davanti allo spagnolo Alex Palou ed all’olandese Rinus Veekay. Ed Carpenter aprirà la seconda fila davanti a Marcus Ericsson ed a Tony ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione Indy500 – Le qualifiche della Indy500 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 106ma edizione dell’500, sesto appuntamento dell’IndyCar Series. Tra pochi minuti il via di una delle corse più spettacolari e famose al mondo. Regna l’incertezza alla vigilia di 200che scriveranno una nuova pagina del ‘The Greatest Spectacle in Racing’, una corsa che vale una carriera. Sono 33 come da tradizione le auto presenti, rigorosamente suddivise in 11 file. Il neozelandese Scott Dixon scatterà dalla pole-position per la quinta volta in carriera davanti allo spagnolo Alex Palou ed all’olandese Rinus Veekay. Ed Carpenter aprirà la seconda fila davanti a Marcus Ericsson ed a Tony ...

