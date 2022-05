Lino Capolicchio sarà sepolto nelle Marche Martedì la cerimonia | ecco dove

Advertising

Lori72617934 : RT @MagaMagaoz: #ilunatici Che bello?? 'La casa dalle finestre che ridono'. Colgo l'occasione per ricordare che Lino Capolicchio è mancato d… - MagaMagaoz : #ilunatici Che bello?? 'La casa dalle finestre che ridono'. Colgo l'occasione per ricordare che Lino Capolicchio è mancato da poco.?? - AnnaFelappi : RT @fabrimilan65: RIP??#LinoCapolicchio ?? ???'Il giardino dei Finzi Contini' è un film del 1970 diretto da Vittorio De Sica, ?? tratto dall'om… -

SAN COSTANZO - Martedì prossimo San Costanzo si prepara ad accogliere le spoglie di, attore, regista e sceneggiatore che con la cittadina aveva stretto un legame affettivo particolare e qui aveva espresso il volere di essere sepolto. Nel 1971aveva ...Quando abbiamo appreso della scomparsa di, che segue a non grandissima distanza quella del bravissimo Gianni Cavina, ci siamo detti con Nanni che era il momento di trattare finalmente La case dalle finestre che ridono, come ...SAN COSTANZO - Martedì prossimo San Costanzo si prepara ad accogliere le spoglie di Lino Capolicchio, attore, regista e sceneggiatore che con la cittadina aveva stretto un legame ...Dieci minuti di applausi a Cannes 2022 per Nostalgia con Pierfrancesco Favino: scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e carriera ...