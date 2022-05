Lino Banfi: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, patrimonio, malattia moglie, film con Ronn Moss (Di domenica 29 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti anche Lino Banfi e Ronn Moss, che saranno da Mara Venier per parlare del nuovo film che li vede protagonisti ‘Viaggio a sorpresa – Surprise trip’, per la regia di Roberto Baeli e in uscita al cinema dal prossimo 8 giugno. Dagli esordi al debutto di Lino Banfi Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, è nato ad Andria il 9 luglio del 1936, ma ha vissuto fino ai 18 anni a Canosa di Puglia, per poi trasferirsi a Milano e tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Ha esordito nel cinema nel 1960 con il film ‘Urlatori alla sbarra’. Dal 1964 ha recitato piccole parti nei film di Franco e Ciccio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti anche, che saranno da Mara Venier per parlare del nuovoche li vede protagonisti ‘Viaggio a sorpresa – Surprise trip’, per la regia di Roberto Baeli e in uscita al cinema dal prossimo 8 giugno. Dagli esordi al debutto di, all’anagrafe Pasquale Zagaria, è nato ad Andria il 9 luglio del 1936, ma ha vissuto fino ai 18 anni a Canosa di Puglia, per poi trasferirsi a Milano e tentare lanel mondo dello spettacolo. Ha esordito nel cinema nel 1960 con il‘Urlatori alla sbarra’. Dal 1964 ha recitato piccole parti neidi Franco e Ciccio ...

SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento domenica 29 maggio alle 14.00 con #DomenicaIn Ospiti @renatozer0 #TizianaGiardoni @red_canzian… - zagor70 : 'Lino Banfi 'non ha problemi a trovare dipendenti' nel suo ristorante - Dissapore' - ParliamoDiNews : Ronn Moss, chi è il volto di Ridge di Beautiful: vita, carriera, musica, dove vive in Puglia, Lino Banfi #ronn… - HALTEREGO28 : RT @Misurelli77: Ci voleva un comico per spiegare la situazione. Lino Banfi:Non ho nessuna difficoltà a trovare personale per il mio ristor… - corona_tweet : RT @ParliamoDiNews: Lino Banfi, chi è? Età, altezza, vero nome, moglie, malattia, figli e film dell’attore #Lasveglia #GuerrainUcraina #Cor… -