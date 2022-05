L’imprenditrice Tiziana Fausti contro i giovani: “Mantenuti a casa dallo stato e senza voglia di lavorare” (Di domenica 29 maggio 2022) Il tema di fondo è sempre lo stesso: giovani incapaci e senza voglia di lavorare che osano (pure) domandare se avranno le ferie. Questa volta ad attaccare la categoria è Tiziana Fausti, imprenditrice bergamasca e titolare di boutique di lusso in Italia e all’estero nonché dello store 10 C.so Como di Milano. In una lunga intervista al Corriere di Bergamo, Fausti ha parlato dei suoi ultimi successi lavorativi e, naturalmente, ha sentito il bisogno di dare la sua personalissima visione sulla gioventù di oggi, svogliata e vestita pure male. “Vedo gente che pensa solo chiedere e basta… – ha dichiarato al Corriere – Per forza non si trova personale nei ristoranti, lo stato li mantiene a casa con la Naspi e il Reddito di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Il tema di fondo è sempre lo stesso:incapaci ediche osano (pure) domandare se avranno le ferie. Questa volta ad attaccare la categoria è, imprenditrice bergamasca e titolare di boutique di lusso in Italia e all’estero nonché dello store 10 C.so Como di Milano. In una lunga intervista al Corriere di Bergamo,ha parlato dei suoi ultimi successi lavorativi e, naturalmente, ha sentito il bisogno di dare la sua personalissima visione sulla gioventù di oggi, sta e vestita pure male. “Vedo gente che pensa solo chiedere e basta… – ha dichiarato al Corriere – Per forza non si trova personale nei ristoranti, loli mantiene acon la Naspi e il Reddito di ...

