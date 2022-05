Lele Mora, il declino del potente dello spettacolo | La sua vita divisa tra successi, galera e malattia (Di domenica 29 maggio 2022) Per diversi anni è una vera e propria potenza. Ma è caduto, come cadono tanti imperatori. Ecco la sua situazione odierna Per anni probabilmente uno degli uomini più potenti dello spettacolo. Poi tanti, tantissimi, problemi. Non solo di natura di giudiziaria, ma anche riguardanti la sua salute. Come sta e cosa fa oggi Lele Mora? Scopriamo insieme la vita odierna dell’ex manager dei VIP. Lele Mora (web source)Una carriera nel mondo del jet set iniziata molto tempo fa. Nel 1978 inizia a fare l’assistente per Patty Pravo, Loredana Bertè e Nilla Pizzi. A fine anni Ottanta è PR per un beauty center di Verona, che trasforma in un ritrovo di vip, calciatori e showgirl. Nel 2000 apre a Milano la LM Managements. Estende l’iniziale attività di manager sportivo anche al mondo ... Leggi su esclusiva (Di domenica 29 maggio 2022) Per diversi anni è una vera e propria potenza. Ma è caduto, come cadono tanti imperatori. Ecco la sua situazione odierna Per anni probabilmente uno degli uomini più potenti. Poi tanti, tantissimi, problemi. Non solo di natura di giudiziaria, ma anche riguardanti la sua salute. Come sta e cosa fa oggi? Scopriamo insieme laodierna dell’ex manager dei VIP.(web source)Una carriera nel mondo del jet set iniziata molto tempo fa. Nel 1978 inizia a fare l’assistente per Patty Pravo, Loredana Bertè e Nilla Pizzi. A fine anni Ottanta è PR per un beauty center di Verona, che trasforma in un ritrovo di vip, calciatori e showgirl. Nel 2000 apre a Milano la LM Managements. Estende l’iniziale attività di manager sportivo anche al mondo ...

GoriRoberto1 : Se esistono matrimoni bianchi vip? 'Certo sono sempre esistiti, già nell’antichità c’erano' – ha spiegato Alfonso… - InfinitoIsacco : RT @reportrai3: Nicole Minetti, condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione nel processo Ruby bis a 2 anni e 10 me… - AielloGlauco : @leggoit Uno schifo! Bova è un cane che abbaia, deve ringraziare solo Lele Mora! Capisci a me! - constantinesimo : @lLkalulu @loocaferree sei peggio di lele mora - maxpesciolino : @elio_vito Non ti lamentare elio Poteva andare peggio Ti capitava Lele Mora Fede o i fratelli Graviano Dai ti è… -