L'edizione di quest'anno dedica un focus alla Spagna,. Gli spettacoli si terranno in diverse sedi, fino al 10 giugno (Di domenica 29 maggio 2022) Il meglio della danza contemporanea europea è in scena a Interplay che quest'anno dedica un focus alla Spagna. "Round Trip", la performance sul movimento di Roberto Tedesco & MM Contemporary Dance Company (foto di Roberto Tedesco). Tra le tante proposte: A Posto, creazione di Ambra Senatore sullo "sgretolamento dei corpi" Round Trip, la performance sul movimento di Roberto Tedesco & MM Contemporary Dance Company Esercizi per un manifesto poetico, spettacolo scritto a dieci mani e debutto della neonata compagnia Mine. INFO: Torino, diverse sedi, fino al 10 giugno.mosaicodanza.it

