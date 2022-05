Leclerc, rabbia contro il box Ferrari per il doppio errore al Gp di Montecarlo: 'Ma che diavolo fate?' (Di domenica 29 maggio 2022) Un errore che gli è costato il Gran Premio di Monaco di Formula 1 . Più che normale che Charles Leclerc si sia arrabbiato contro il box Ferrari, colpevole di averlo prima richiamato ai box per il ... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022) Unche gli è costato il Gran Premio di Monaco di Formula 1 . Più che normale che Charlessi sia artoil box, colpevole di averlo prima richiamato ai box per il ...

Advertising

sportmediaset : Rabbia Lecler: 'Amo questo team, ma ciò che è successo oggi non va bene' #F1 #MonacoGP #Leclerc #Ferrari… - SalvatoreDesia8 : RT @sportmediaset: Rabbia Lecler: 'Amo questo team, ma ciò che è successo oggi non va bene' #F1 #MonacoGP #Leclerc #Ferrari #SportMediaset… - VercesiErnesto : RT @ilgiornale: Rabbia, amarezza e delusione per Leclerc da primo a quarto a Monaco - ilgiornale : Rabbia, amarezza e delusione per Leclerc da primo a quarto a Monaco - infoitinterno : 'Non ho parole': pasticcio Ferrari e rabbia Leclerc. Nel diluvio di Monaco vince Perez -