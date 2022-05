Leclerc furioso perde il podio al Gran Premio di Monaco: “Errore inaccettabile” (Di domenica 29 maggio 2022) Montecarlo – “Amo questo team, ma quanto è successo oggi non va bene. Non ho parole, non possiamo fare una cosa così”. Charles Leclerc è furibondo dopo il Gp di Monaco, a Montecarlo. Il ferrarista ripercorre il pasticcio che gli è costato probabilmente il successo, il secondo pit stop “Fa male – dice a Sky -. Ci sono tante gare e abbiamo il passo, ma non possiamo permetterci di arrivare quarti, quando avevamo 6? di vantaggio sul secondo. Fa male e perdipiù a casa mia. Perdiamo tanti punti. Ho bisogno dell’aiuto del team, oggi abbiamo preso una decisione sbagliata prima e un’altra dopo. Ci sono stati tanti errori”. “È stata una gara davvero folle, ma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Proseguire fino a montare le ‘slick’ è stata la decisione giusta, poi sono uscito dietro una macchina doppiata e questo ha rovinato i nostri piani. Era la ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 29 maggio 2022) Montecarlo – “Amo questo team, ma quanto è successo oggi non va bene. Non ho parole, non possiamo fare una cosa così”. Charlesè furibondo dopo il Gp di, a Montecarlo. Il ferrarista ripercorre il pasticcio che gli è costato probabilmente il successo, il secondo pit stop “Fa male – dice a Sky -. Ci sono tante gare e abbiamo il passo, ma non possiamo permetterci di arrivare quarti, quando avevamo 6? di vantaggio sul secondo. Fa male e perdipiù a casa mia. Perdiamo tanti punti. Ho bisogno dell’aiuto del team, oggi abbiamo preso una decisione sbagliata prima e un’altra dopo. Ci sono stati tanti errori”. “È stata una gara davvero folle, ma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Proseguire fino a montare le ‘slick’ è stata la decisione giusta, poi sono uscito dietro una macchina doppiata e questo ha rovinato i nostri piani. Era la ...

