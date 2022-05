(Di domenica 29 maggio 2022) Non c'è solo la nomina del cardinale Matteo Maria Zuppi alla guida della Cei. Francesco ha operato un'altra mossa, questa volta per. E forse non sarà l'unico cambiamento

Advertising

acistampa : Nuove nomine di Papa Francesco per la @diocesidiroma. Ecco chi sono i tre nuovi vescovi ausiliari: - iltirreno : ?? SANITA': LE NOMINE A FIRENZE - I dottori Grippo, Bucciardini e Romoli hanno mosso i primi passi proprio a Firenze… -

ilGiornale.it

... e, infine, deputato perlegislature; aderì subito al Partito Popolare Italiano e ne fondò una ... Scelse il motto arcivescovile 'InDomini' (Nel nome del Signore). Lasciò la Segreteria di ...Ora a seguire i suoi interessi a Trieste saranno iconsiglieri che comunque spettano all'... I dubbi verranno sciolti nel comitatoche si riunirà lunedì prossimo 30 maggio, insieme con il cda. Le tre nomine del Papa per Roma: ecco le mosse di Bergoglio Tuttavia, Papa Francesco non si è fermato a questa - peraltro fondamentale - nomina, e sta operando altre mosse all'interno della Chiesa italiana. Jorge Mario Bergoglio, infatti, ha scelto tre vescovi ...Fumata nera sia alla prima che alla seconda votazione, non era mai successo. Le due schede bianche bloccano Ascari e Cigarini. Arletti fermo a 2 preferenze ...