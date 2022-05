Le folli indiscrezioni da Speranza Dove e fino a quando c' è l' obbligo di mascherina | estate da incubo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 maggio 2022) Fermi tutti, ci teniamo le Ffp2 anche dopo il 15 giugno. Almeno sui treni, nei traghetti e in aereo: per le vacanze, cioè, quest'partiamo "mascherati". Niente di certo, son solo. «Decideremo qualche giorno prima del 15 giugno» fa sapere Palazzo Chigi. Però le voci corrono e secondo alcune fonti l'orientamento è quello della proroga. Il rischio è che quel benedetto (si fa per dire) decreto sul Covid (che, tra parentesiva scomparire per sempre) ce lo ritroviamo, magari solo in parte, sul groppone pure a luglio.c'è un'afa che te la raccomando e boccheggi già di tuo. È che a Roma sembrano sordi. Oppure sentono solo quel che vogliono sentire. I contagi continuano a scendere (sia giornalmente che su base settimanale: ieri si sono contati 19.666 nuove infezioni, circa mille in meno di ...