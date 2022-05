Lazio, Tare al lavoro per far rimanere Vavro al Copenhagen e Muriqi al Maiorca: in ballo 15 milioni (Di domenica 29 maggio 2022) Come si legge su Il Tempo, il ds della Lazio Igli Tare in questi giorni è al lavoro per definire le cessioni, a titolo definitivo, di... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) Come si legge su Il Tempo, il ds dellaIgliin questi giorni è alper definire le cessioni, a titolo definitivo, di...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, Tare al lavoro per far rimanere Vavro al Copenhagen e Muriqi al Maiorca: in ballo 15 milioni - sportli26181512 : Lazio, Tare al lavoro per far rimanere Vavro al Copenhagen e Muriqi al Maiorca: in ballo 15 milioni: Come si legge… - Daniele64181695 : @radiosei Lotito e tare pensate di andarvene via dalla lazio. Liberate il tempio - Dio03843362 : @0_0edoardo @FGiallorossa Rosico? C'avete la faccia come er culo???????? per cosa rosico? Per la coppa vinta il 25 che… - Gianlucama1966 : @TonyTLS1900 Tare ancora lavora per la Lazio? -