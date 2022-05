L' australiano Hindley è il vincitore del Giro d' Italia A Sobrero la crono finale

Advertising

Eurosport_IT : Dopo il 2° posto nel 2020, oggi Jai Hindley è il ???? del Giro d'Italia 105! Primo australiano, sesto non europeo su… - Agenzia_Ansa : Ciclismo, Jai Hindley vince il Giro d'Italia. E' la prima volta di un corridore australiano #ANSA - RaiNews : L'australiano Jai Hindley ha vinto il Giro d'Italia. Notizia in aggiornamento su - giulio_galli : RT @CucchiRiccardo: Non era mai successo che un' australiano vincesse il #GiroDItalia. Una bella storia. Complimenti ad #Hindley. Ma anche… - RCiprax : Ultima tappa del #giro d'Italia 2022 - L'italiano Matteo Sobrero vince la Cronometro di Verona - L'australiano Jai… -

Questa volta l'ultima cronometro non lo ha tradito, perché la Marmolada aveva già emesso le sue sentenze: Jaiè il vincitore del Giro d'Italia 2022 . Il 26ennesabato ha conquistato la maglia rosa in salita, oggi la può celebrare all' Arena di Verona , al termine degli ultimi 17 km di gara.Jaiè il secondoa vincere un Grande Giro dopo Cadel Evans (Tour de France 2011), il primo nella corsa rosa. Show dell'azzurro Matteo Sobrero, vincitore della cronometro di Verona:...si porta a casa la Maglia Azzurra La felicità del vincitore del Giro d'Italia Jai Hindley: "Che sensazione incredibile, quasi non riesco a crederci, sono il primo corridore australiano a vincere il ...Non ha mollato di un millimetro il due volte vincitore del Giro, difendendo il quarto posto. Non poco a 37 anni e con migliaia di chilometri di battaglie nelle gambe nei 15 anni in cui ha dato lustro ...