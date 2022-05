Lando Norris | il primo dei “normali” | grande feeling con McLaren

(Di domenica 29 maggio 2022) Due leviatani in questo avvio di Mondiale 2022 di Formula 1 si stanno spolpando i punti dell’intero Circus. La Red Bull, protagonista annunciata della contesa, sta battagliando contro la Ferrari, l’outsider che non ti aspetti possa mettere in difficoltà la scuderia più pronta. Con la Mercedes che alterna prestazioni positive a giornata da dover dimenticare, lo spazio per infilarsi all’ombra dei due giganti sembra essere libero da inquilini certificati.partirà dalla quinta piazzola nel Gran Premio di Monaco: l’inglese si è accodato alle quattro vetture che stanno spadroneggiando e tenterà di portare la suasul podio. Untra la scuderia papaya e l’anglosassone. Rapporto positivo che, invece, non vive Daniel Ricciardo....

Advertising

BloopGG : Lando Norris & Daniel Ricciardo - pointedgamer8 : RT @BloopGG: Lando Norris & Daniel Ricciardo - GiorgiaManx : RT @BloopGG: Lando Norris & Daniel Ricciardo - RotoDoc : Round 8 @PJWalsh24 - Sergio Perez @RotoDoc - Jimmie Johnson @FanRacingOnline - Lando Norris - Billy_M2901 : RT @BloopGG: Lando Norris & Daniel Ricciardo -

McLaren 6. George Russell Mercedes 4ª Fila 7. Fernando Alonso Alpine 8. Lewis Hamilton Mercedes 5ª Fila 9. Sebastian Vettel Aston Martin 10. Esteban Ocon Alpine 6ª Fila 11.The team is contesting the 2021 FIA Formula 1 World Championship withand Daniel Ricciardo, and in the 2021 INDYCAR Series with Arrow McLaren SP drivers Pato O'Ward and Felix Rosenqvist.MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – La Ferrari monopolizza la prima fila nel GP di Monaco di Formula 1. Sul circuito cittadino di Montecarlo, Charles Leclerc firma il miglior giro in 1’11376 e scatter ...Lando Norris è stato protagonista di una positiva sessione di qualifiche quest'oggi, valide per il Gran Premio di Monaco 2022: il pilota britannico ha conquistato la quinta posizione in griglia di par ...