Lancia una torta alla panna contro la Gioconda: vandalo fermato al Louvre (Di domenica 29 maggio 2022) Forse per un gesto dimostrativo, un uomo ha deciso di Lanciare una torta contro la Gioconda: nessun danno per il dipinto, protetto da un vetro Leggi su ilgiornale (Di domenica 29 maggio 2022) Forse per un gesto dimostrativo, un uomo ha deciso dire unala: nessun danno per il dipinto, protetto da un vetro

Advertising

Mov5Stelle : Il campione dei referendum, quello che o li perde o li sbaglia, lancia una nuova raccolta firme: quella contro il… - carlosibilia : Nonostante la pandemia, la guerra e la crisi energetica, Italia Viva lancia una raccolta firme per togliere il rdc… - RaiNews : Sembra si sia trattato di un gesto dimostrativo per sensibilizzare sulla protezione del Pianeta #Gioconda #Louvre - RValdemburg : Una Lancia “speciale” è in vendita in Italia | Ne esistono pochissimi esemplari e da lei è nato tutto. - MutiCarla : Lancia una torta contro la Gioconda al Louvre - Video -