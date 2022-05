L’alternativa al gas russo è green: biogas e biometano possono davvero sostituirlo? (Di domenica 29 maggio 2022) In Europa l’Italia è seconda solo alla Germania per quanto riguarda la dipendenza dai combustibili fossili russi. La guerra in Ucraina ha rivelato con tragica forza questa realtà, spingendo le istituzioni nazionali e comunitarie ad accelerare il processo di transizione energetica che dovrebbe consentirci, nel giro di qualche anno, di non essere più dipendenti dal gas russo (qui abbiamo analizzato le tappe di questo processo, dal Decreto Energia al piano Ue). Per riuscire nell’impresa, e raggiungere al contempo gli obiettivi green comunitari, appare poco coerente cercare altri fornitori esteri, dall’Algeria al Congo. La potenziale soluzione al problema ce l’abbiamo in casa: investire nella produzione di energia elettrica e di metano a partire dalla biomasse. L’aumento della produzione di biogas e biometano potrebbe ... Leggi su quifinanza (Di domenica 29 maggio 2022) In Europa l’Italia è seconda solo alla Germania per quanto riguarda la dipendenza dai combustibili fossili russi. La guerra in Ucraina ha rivelato con tragica forza questa realtà, spingendo le istituzioni nazionali e comunitarie ad accelerare il processo di transizione energetica che dovrebbe consentirci, nel giro di qualche anno, di non essere più dipendenti dal gas(qui abbiamo analizzato le tappe di questo processo, dal Decreto Energia al piano Ue). Per riuscire nell’impresa, e raggiungere al contempo gli obiettivicomunitari, appare poco coerente cercare altri fornitori esteri, dall’Algeria al Congo. La potenziale soluzione al problema ce l’abbiamo in casa: investire nella produzione di energia elettrica e di metano a partire dalla biomasse. L’aumento della produzione dipotrebbe ...

