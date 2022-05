L’aereo Ita non risponde alla torre di controllo in Francia per 10 minuti, il caso sul volo New York-Roma: «I due piloti dormivano» (Di domenica 29 maggio 2022) Nella notte tra il 29 e il 30 aprile scorso sul volo 609 di Ita Airways due piloti si sarebbero addormentati contemporaneamente. Il velivolo era partito da New York ed era diretto a Roma Fiumicino, ma quando il centro radar di Marsiglia ha provato a contattare L’aereo, non c’è stata alcuna risposta per circa 10 minuti. La mancata risposta ha subito attivato l’allarme delle autorità transalpine che temevano si trattasse di un’azione terroristica, di un dirottamento. Decollano due caccia militari con l’obiettivo di scortare il velivolo di Ita secondo i protocolli di sicurezza e per capire cosa stesse accadendo in cabina. Secondo Ita, che ha avviato un’indagine interna, sia il primo ufficiale sia il comandante si erano addormentati per ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) Nella notte tra il 29 e il 30 aprile scorso sul609 di Ita Airways duesi sarebbero addormentati contemporaneamente. Il veliera partito da Newed era diretto aFiumicino, ma quando il centro radar di Marsiglia ha provato a contattare, non c’è stata alcuna risposta per circa 10. La mancata risposta ha subito attivato l’rme delle autorità transalpine che temevano si trattasse di un’azione terroristica, di un dirottamento. Decollano due caccia militari con l’obiettivo di scortare il velidi Ita secondo i protocolli di sicurezza e per capire cosa stesse accadendo in cabina. Secondo Ita, che ha avviato un’indagine interna, sia il primo ufficiale sia il comandante si erano addormentati per ...

