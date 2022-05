L'aereo che non risponde ai radar: licenziato il comandante, «ipotesi colpo di sonno» (Di domenica 29 maggio 2022) Un mese fa, sulla tratta New York-Roma, un velivolo ITA Airways non ha risposto ai controllori francesi per diversi minuti. Secondo La Repubblica, c’è la possibilità - non confermata - che entrambi i piloti si fossero addormentati. «La sicurezza è sempre stata garantita», precisa la compagnia, che ha preso comunque provvedimenti Leggi su vanityfair (Di domenica 29 maggio 2022) Un mese fa, sulla tratta New York-Roma, un velivolo ITA Airways non ha risposto ai controllori francesi per diversi minuti. Secondo La Repubblica, c’è la possibilità - non confermata - che entrambi i piloti si fossero addormentati. «La sicurezza è sempre stata garantita», precisa la compagnia, che ha preso comunque provvedimenti

