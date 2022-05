La vera storia di Lula | il compagno amato dalla sinistra italiana

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 maggio 2022) di Edoardo Pacelli Per poter capire la situazione politica brasiliana, bisogna esaminare alcuni punti senza i quali non si è in grado di giudicare questo grande paese. Il Supremo Tribunal Federal Il primo punto fondamentale si chiama Supremo Tribunal Federal, che è il massimo organo giudiziario. La sua principale attribuzione è giudicare se le leggi e gli atti dei governanti sono conformi alle regole e ai principi previstiCostituzione federale. Il tribunale è composto da 11 ministri, tutti nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini di età superiore ai 35 anni e di “notevole conoscenza giuridica”, secondo la norma previstaCostituzione. I candidati dal presidente devono far approvare il loro nome al Senato, con il voto di almeno 41 degli 81 senatori. L’attuale composizione di questa Corte è rappresentata da: Gilberto Mendes, ...