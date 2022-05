La talpa dei servizi russi e il destino segnato di Putin: “Due anni di vita, grave cancro” (Di domenica 29 maggio 2022) Vladimir Putin non vivrà ancora a lungo. A rivelarlo al Mirror è un ufficiale dell'Fsb, il servizio segreto militare della russia, che, pur rimanendo anonimo, ha tracciato un quadro critico per il presidente russo: “Ha una grave forma di cancro, in rapida progressione. Non gli restano più di due o tre anni”. La spia dell'intelligence ha anche affermato che la malattia sta facendo perdere la vista al numero uno del Cremlino, che ha deficit evidenti: “Ci è stato detto che soffre di mal di testa e quando va in tv ha bisogno di cartelloni con tutto scritto a caratteri cubitali. Ha bisogno di leggere quello che sta per dire. Questi fogli di carta sono così grandi che ogni pagina può contenere solo un paio di frasi. La sua vista sta seriamente peggiorando. E ora anche i suoi arti ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Vladimirnon vivrà ancora a lungo. A rivelarlo al Mirror è un ufficiale dell'Fsb, ilo segreto militare dellaa, che, pur rimanendo anonimo, ha tracciato un quadro critico per il presidente russo: “Ha unaforma di, in rapida progressione. Non gli restano più di due o tre”. La spia dell'intelligence ha anche affermato che la malattia sta facendo perdere la vista al numero uno del Cremlino, che ha deficit evidenti: “Ci è stato detto che soffre di mal di testa e quando va in tv ha bisogno di cartelloni con tutto scritto a caratteri cubitali. Ha bisogno di leggere quello che sta per dire. Questi fogli di carta sono così grandi che ogni pagina può contenere solo un paio di frasi. La sua vista sta seriamente peggiorando. E ora anche i suoi arti ...

