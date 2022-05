La sua simpatia lo rese amatissimo al GF 4: come lo ritroviamo dopo 18 anni (Di domenica 29 maggio 2022) Fu uno dei protagonisti dell’edizione del GF numero 4, ma dopo quell’esperienza si è allontanato dalla tv: ecco come si mostra oggi. Quella del 2004 fu senza dubbio una delle stagioni più indimenticabili del Grande Fratello, quando ancora il reality era destinato a concorrenti sconosciuti al mondo dello spettacolo. Al timone c’era all’epoca Barbara D’Urso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 29 maggio 2022) Fu uno dei protagonisti dell’edizione del GF numero 4, maquell’esperienza si è allontanato dalla tv: eccosi mostra oggi. Quella del 2004 fu senza dubbio una delle stagioni più indimenticabili del Grande Fratello, quando ancora il reality era destinato a concorrenti sconosciuti al mondo dello spettacolo. Al timone c’era all’epoca Barbara D’Urso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

i69VHLT : RT @aleinvalley: auguri a una persone bella bella, una figa assurda, con tutto il suo carattere e la sua simpatia, mini che oggi compie gli… - razorblack66 : @nerosolari @Stelio_Bonsegna SE CONTINUA CON LA SUA OPERAZIONE SIMPATIA NON CI METTERANNO MOLTO A DIVENTARE 90 - aleinvalley : auguri a una persone bella bella, una figa assurda, con tutto il suo carattere e la sua simpatia, mini che oggi com… - marco_veracini : @PaoloLocatelli Giusta la sua considerazione, che condivido in pieno. Vista la scarsa simpatia per il personaggio,… - RonaldR82067231 : @twentIvan @CavBiancoNero3 @mirkonicolino Secondo me in questo caso nessuno ha il coraggio di criticare Ancelotti,… -