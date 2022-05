La strage nel Texas, una mamma è entrata nella scuola e ha salvato i due figli. La visita di Biden (Di domenica 29 maggio 2022) Joe e Jill Biden si stringono alle famiglie delle vittime della scuola elementare di Uvalde portando loro la solidarietà e l’affetto di tutta l’America. nella piccola cittadina del Texas il presidente... Leggi su feedpress.me (Di domenica 29 maggio 2022) Joe e Jillsi stringono alle famiglie delle vittime dellaelementare di Uvalde portando loro la solidarietà e l’affetto di tutta l’America.piccola cittadina delil presidente...

Advertising

EnricoLetta : In #PiazzaDellaLoggia a Brescia nell’anniversario della #strage neofascista. In raccoglimento nel luogo dove la vit… - reportrai3 : La cosa straordinaria è che questo Paolo Bellini implicato nella strage di Bologna, esponente a sua volta della des… - reportrai3 : - Lei pensa che il tramite tra questa strategia statunitense, diciamo così, che era contenuta nel documento Westmor… - Arypigliate : @Manu777711 In realtà la sua vicina di voliera é una papera con cui convive da 7 anni. Certo, posto nuovo, pennuti… - SalvatoreBelliz : RT @LaVeritaWeb: La legge dispone la soppressione dei capi con brucellosi o tubercolosi. Ma degli animali uccisi nel Casertano soltanto il… -