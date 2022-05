La storia di Gaia che ha ottenuto il congedo di paternità dalla banca (ma che per lo stato non esiste) (Di domenica 29 maggio 2022) Una storia paradossale quella di Gaia, quarantunenne dirigente presso la banca Intesa-Sanpaolo dell’hinterland di Torino. La donna, sposata da due anni con la sua compagna, Sara, ha ottenuto il congedo parentale dalla sua azienda, dopo che, con l’arrivo della piccola Nora, ha coronato il sogno di costruire una famiglia con la donna che ama. Ma per lo stato italiano Gaia e Sara non sono considerate genitori. La vicenda, raccontata su Repubblica, è per certi versi molto contraddittoria. Nel 2021, la coppia è volata a Madrid per cercare di avere un figlio grazie alla procreazione assistita. Poco tempo dopo è arrivata la piccola Nora e le due donne si barcamenano ora tra impegni lavorativi e genitoriali. Un impegno, appunto, che a Gaia è ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Unaparadossale quella di, quarantunenne dirigente presso laIntesa-Sanpaolo dell’hinterland di Torino. La donna, sposata da due anni con la sua compagna, Sara, hailparentalesua azienda, dopo che, con l’arrivo della piccola Nora, ha coronato il sogno di costruire una famiglia con la donna che ama. Ma per loitalianoe Sara non sono considerate genitori. La vicenda, raccontata su Repubblica, è per certi versi molto contraddittoria. Nel 2021, la coppia è volata a Madrid per cercare di avere un figlio grazie alla procreazione assistita. Poco tempo dopo è arrivata la piccola Nora e le due donne si barcamenano ora tra impegni lavorativi e genitoriali. Un impegno, appunto, che aè ...

