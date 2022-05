La Russia perde l’Ucraina ma vince l’Italia?

Leggi su formiche

(Di domenica 29 maggio 2022) I due piani di battaglia sono talmente diversi da apparire inconciliabili, eppure forse non è così. Il presidente russo Vladimir Putin è un attento stratega. Egli mischia azione militare, a sovversione, diplomazia e politica su vari livelli e varie altezze con destrezza ammirevole. Quindi, senza essere nella sua mente, come si fa a escluderlo? E soprattutto quale sarebbe la ragione di coincidenze altrimenti folli? Si vedano i recenti eventi in Ucraina, per iniziare. Da circa una settimana le truppe russe hanno ripreso ad avanzare nel Donbass dopo tre mesi di sconfitte cocenti. Ma come avanzano? Con l’artiglieria bombardano villaggi, paesini radendoli a zero. Costringono la popolazione a fuggire e poi occupano spazi vuoti che sono solo cumuli di macerie. Cosa faranno di queste macerie? Ricostruiscono? E quanto gli costa? Lasciano tutto distrutto? E così creano un deserto che li ...