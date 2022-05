"La Russia è uno Stato terrorista". Il grido di Zelensky. La situazione in Ucraina precipita (Di domenica 29 maggio 2022) Mosca ha annunciato di aver preso il controllo di Lyman, una città considerata strategica, anche perché è sede di un fondamentale "nodo ferroviario e dà anche accesso a importanti ponti ferroviari e stradali sul fiume Siverskyy Donetsk", come spiegato dall'intelligence britannica. Da Kiev, intanto, arriva un'altra accusa che riguarda gli ospedali della Crimea. "Il nemico continua a subire perdite - afferma lo Stato maggiore ucraino - Pertanto nel territorio temporaneamente occupato della Repubblica Autonoma di Crimea, l'amministrazione dell'occupazione ha ordinato di interrompere l'accettazione di civili per liberare i letti per i feriti". "La situazione è molto complicata - ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio - Soprattutto in quelle aree del Donbass e della regione di Kharkiv dove l'esercito russo ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Mosca ha annunciato di aver preso il controllo di Lyman, una città considerata strategica, anche perché è sede di un fondamentale "nodo ferroviario e dà anche accesso a importanti ponti ferroviari e stradali sul fiume Siverskyy Donetsk", come spiegato dall'intelligence britannica. Da Kiev, intanto, arriva un'altra accusa che riguarda gli ospedali della Crimea. "Il nemico continua a subire perdite - afferma lomaggiore ucraino - Pertanto nel territorio temporaneamente occupato della Repubblica Autonoma di Crimea, l'amministrazione dell'occupazione ha ordinato di interrompere l'accettazione di civili per liberare i letti per i feriti". "Laè molto complicata - ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel suo videomessaggio - Soprattutto in quelle aree del Donbass e della regione di Kharkiv dove l'esercito russo ...

