La risposta (impeccabile) del papà del piccolo tifoso del Cosenza attaccato dalla giornalista veneta | VIDEO

(Di domenica 29 maggio 2022) Unaquella deldelDomenico allache – alla fine della partita-Vicenza, conclusasi con la retrocessione di quest’ultima, – ha offeso il bimbo, i tifosi della squadra vincitrice e, manco a dirlo, tutti i meridionali. Tutto è cominciato quando, fuori dallo stadio Marulla nel capoluogo calabrese, l’inviato della tv localeTva, Andrea Ceroni, ha dato la parola ai tifosi nel post partita. Domenico e il suosi sono avvicinati ale il bimbo, in preda all’entusiasmo ha gridato: “Lupi si nasce” (in riferimento all’animale simbolo della squadra rosso-blu). Ma l’affermazione non è piaciuta alla conduttrice in studio, Sara Pinna, che ha risposto: ...