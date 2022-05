La regina Elisabetta | «Il divertimento dietro la formalità»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 29 maggio 2022) In occasione del suo Giubileo di platino, la BBC manderà in onda un documentario realizzato con oltre 400 filmati provenienti dall'archivio privato di casa Windsor. A introdurlo, la stessa The Queen, che ha raccontato quanto i suoi genitori prima e poi lei, abbiano sempre dato importanza alla documentazione di momenti speciali, per riviverli nel tempo