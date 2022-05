La regina del pop Dua Lipa in tour agli Uffizi - Cultura - lanazione.it (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo i concerti di Milano e Bologna la famosa cantante si è concessa un giorno di riposo a Firenze e ha visitato la Galleria accompagnata dal direttore Eike ... Leggi su lanazione (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo i concerti di Milano e Bologna la famosa cantante si è concessa un giorno di riposo a Firenze e ha visitato la Galleria accompagnata dal direttore Eike ...

Advertising

vaticannews_it : Al termine della preghiera del #ReginaCoeli, #PapaFrancesco ha annunciato la convocazione di un #concistoro - sabat… - Pontifex_it : Maria, Aiuto dei Cristiani, a te affidiamo il cammino dei credenti in #Cina. Ti preghiamo di presentare al Signore… - vaticannews_it : #PapaFrancesco salutando la manifestazione di ieri a Roma, “Scegliamo la Vita”, ricorda dopo la preghiera del Regin… - elespaterlini1 : RT @Edc_online: ?? Quanto resta della notte? ?? Una visione inquietante del re e l'ingresso in scena della regina madre che invita a chiamare… - BalzanoBeatrice : RT @efdiegi_: Erica Sinclair comparsa credo 10 minuti scarsi totali in tutta la stagione e ha fatto più del fratello in 4 stagioni messe as… -