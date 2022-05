(Di domenica 29 maggio 2022) Ne hanno parlato anche Macron e Scholz con Putin, chiedendo di liberare i militari ucraini che si sono arresi il 20 maggio, dopo aver difeso per settimane e settimane l'acciaieriastal di Mariupol.

Ne hanno parlato anche Macron e Scholz con Putin, chiedendo di liberare i militari ucraini che si sono arresi il 20 maggio, dopo aver difeso per settimane e settimane l'acciaieria Azovstal di Mariupol. La prigionia degli Azov, tra attesa e propaganda. Nel centro di detenzione di Yelenkova, il responsabile russo racconta come sono trattati i difensori dell'Azovstal, i 2500 combattenti, tra Azov e altre unità dell'esercito ucraino che si sono arresi ...Guerra Russia-Ucraina, per i prigionieri dell'Azovstal processo farsa stile Norimberga. Mosca valuta il trattamento da riservare ai combattenti dell'acciaieria dalla forca al tribunale internazionale ...