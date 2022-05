La parabola discendente del Salvini russofilo (Di domenica 29 maggio 2022) Salvini vuole andare a Mosca a parlare di tregua e di pace. Non si sa bene perché, sembra non sia chiaro neanche a lui. Non si è capito neanche se partirà effettivamente o stia tentando di sfruttare l’effetto annuncio per capire se, da un punto di vista dei sondaggi, gli convenga o meno. Di sicuro si è sollevato il consueto vespaio all’italiana: tutti parlano di lui, di nuovo, dopo settimane di oblio. Le cancellerie straniere, senza dubbio, osservano con perplessità le evoluzioni della politica italiana. E forse era l’obiettivo realmente ricercato, con buona pace della diplomazia: suscitare clamore e attenzione. La logica del “Salvinismo” è sempre stata questa: una comunicazione pervasiva, martellante, continua venata di una sorta di esibizionismo stolido che perde di vista il senso dei contenuti che vengono rilanciati di continuo (celebri i selfie con ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 maggio 2022)vuole andare a Mosca a parlare di tregua e di pace. Non si sa bene perché, sembra non sia chiaro neanche a lui. Non si è capito neanche se partirà effettivamente o stia tentando di sfruttare l’effetto annuncio per capire se, da un punto di vista dei sondaggi, gli convenga o meno. Di sicuro si è sollevato il consueto vespaio all’italiana: tutti parlano di lui, di nuovo, dopo settimane di oblio. Le cancellerie straniere, senza dubbio, osservano con perplessità le evoluzioni della politica italiana. E forse era l’obiettivo realmente ricercato, con buona pace della diplomazia: suscitare clamore e attenzione. La logica del “smo” è sempre stata questa: una comunicazione pervasiva, martellante, continua venata di una sorta di esibizionismo stolido che perde di vista il senso dei contenuti che vengono rilanciati di continuo (celebri i selfie con ...

