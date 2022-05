La lirica per la pace: nasce “Opera for Peace Academy-Rome” (Di domenica 29 maggio 2022) Violeta Samon è una ventiseienne ucraina. Samson Setu ha 28 anni e viene dalle Isole Samoa, arcipelago maori disperso nel Pacifico. Poi c’è Sawsan Al Bahliti, 35 anni, nato in Arabia Saudita. Questi tre giovani hanno qualcosa di grande in comune: sono cantanti lirici di rilievo internazionale. Da martedì 31 maggio saranno parte, insieme ad altri 21 giovani talenti provenienti da 17 Paesi di 6 continenti, di “Opera for Peace Academy-Rome”, la prima Accademia lirica dedicata alla pace e alla giustizia sociale in Europa che sarà presentata all’università Luiss Guido Carli di Roma nel corso dell’evento “Music for a sustainable Future”. Promossa dall’organizzazione internazionale “Opera for Peace”, in collaborazione con l’Università intitolata a Guido ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) Violeta Samon è una ventiseienne ucraina. Samson Setu ha 28 anni e viene dalle Isole Samoa, arcipelago maori disperso nel Pacifico. Poi c’è Sawsan Al Bahliti, 35 anni, nato in Arabia Saudita. Questi tre giovani hanno qualcosa di grande in comune: sono cantanti lirici di rilievo internazionale. Da martedì 31 maggio saranno parte, insieme ad altri 21 giovani talenti provenienti da 17 Paesi di 6 continenti, di “for”, la prima Accademiadedicata allae alla giustizia sociale in Europa che sarà presentata all’università Luiss Guido Carli di Roma nel corso dell’evento “Music for a sustainable Future”. Promossa dall’organizzazione internazionale “for”, in collaborazione con l’Università intitolata a Guido ...

