La Juve e l' Heysel | ' Il ricordo durerà per sempre'

robertomeneghe2 : @juve_romy Buongiorno e buona domenica Romina ????, sicuramente non potevamo simpatizzare Liverpool,ci mancherebbe ,… - Infamous2912 : @juventusfc Ero appena diventato tifoso della Juventus a 9 anni, dopo che i giocatori italiani avevano vinto il Mon… - junews24com : La strage dell’Heysel: il dramma di Juventus-Liverpool – 29 maggio 1985 – VIDEO - - juve_magazine : JUVENTUS - Il club ricorda la tragedia dell'Heysel a 37 anni di distanza, il comunicato - juve_ar : RT @ClaMarchisio8: 29 maggio 1985, una data che non dovrà mai essere dimenticata ????? +39 #Heysel #NeverForget -

La finale di Champions League 2021 - '22 si è giocata alla vigilia del 37° anniversario della tragedia dell', verificatasi il 29 maggio 1985 prima della finale di Coppa dei Campioni tra il Liverpool e la ...Lo spettro di una nuovasi è palesato a Parigi proprio a 37 anni di distanza dalla tragedia di Bruxelles.Quando la memoria va a una tragedia incredibile, come quella che il 29 maggio del 1985 si verificò all’Heysel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni che contrapponeva la Juve al Liverpool, l ...L'’Heysel "è un ricordo che dura – e deve durare – per sempre". La Juventus ricorda la tragedia del 29 maggio 1985 ...