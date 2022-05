La fortuna, anticipazioni 1^ puntata 30 maggio: una difficile missione (Di domenica 29 maggio 2022) Lunedì 30 maggio andrà in onda la prima puntata della miniserie spagnola La fortuna tratta dal graphic novel El Tesoro del Cisne Negro. In seguito al ritrovamento di un relitto carico di monete d'oro e d'argento da parte del cacciatore di tesori, Frank Wild, inizierà una difficile missione per il diplomatico Alejandro Ventura, il quale dovrà recuperare il tesoro per conto del governo spagnolo che riterrà giusta tale operazione visto che è stato trovato su un'antica nave. La fortuna, trama 30 maggio: Frank Wild trova un tesoro antico La prima puntata della miniserie La fortuna vedrà in azione Frank Wild, uno spregiudicato cacciatore di tesori. Quest'ultimo a capo della compagnia americana Atlantis che si occupa di ricerche subacquee, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 29 maggio 2022) Lunedì 30andrà in onda la primadella miniserie spagnola Latratta dal graphic novel El Tesoro del Cisne Negro. In seguito al ritrovamento di un relitto carico di monete d'oro e d'argento da parte del cacciatore di tesori, Frank Wild, inizierà unaper il diplomatico Alejandro Ventura, il quale dovrà recuperare il tesoro per conto del governo spagnolo che riterrà giusta tale operazione visto che è stato trovato su un'antica nave. La, trama 30: Frank Wild trova un tesoro antico La primadella miniserie Lavedrà in azione Frank Wild, uno spregiudicato cacciatore di tesori. Quest'ultimo a capo della compagnia americana Atlantis che si occupa di ricerche subacquee, ...

Advertising

infoitcultura : La fortuna, anticipazioni prima puntata 30 maggio 2022 | Fiction - infoitcultura : La fortuna, fiction Rai 1: cast, trama e anticipazioni della miniserie. Quando va in onda - Mauxa : Serie tv La Fortuna, 1° stagione con Alvaro Mel e Stanley Tucci - Elle33L : @ElisaCuccolo @CristinaSilvi3 X fortuna nn ho letto io nn corro non ho letto nemmeno le sue interviste per nn legge… -