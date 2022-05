La Fed ammonisce il Congresso Il dollaro rischia di perdere il suo dominio

Leggi su formiche

(Di domenica 29 maggio 2022) “Non dovremmo dare per scontato lo status globale delcome valuta di pagamento dominante”. L’avvertimento lanciato giovedì scorso alla Camera dalla vicepresidente della Federal Reserve, Lael Brainard, non è rimbombato solo nei confini statunitensi ma ha fatto eco in mezzo mondo. Più che una considerazione, si tratta di una profonda riflessione. “Se le principali giurisdizioni straniere si spostano verso l’emissione delle proprie valute digitali”, ha continuato, “è importante pensare se gli Stati Uniti possano continuare ad avere lo stesso tipo dianche senza emetterne”. La questione è complessa, ma allo stesso molto chiara: il mondo si sta spostando sempre di più verso gli asset digitali e Washington, così come Bruxelles, devono dare risposte concrete in merito. L’amministrazione di Joe Biden aveva provato a fornirle, circa tre mesi fa. ...