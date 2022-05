‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “Tanti giovani sono costretti a smettere. Se non vinci vieni scartato” (Di domenica 29 maggio 2022) LA SUPER CRONOMETRO DI MATTEO SOBRERO Sobrero è andato fortissimo. Io puntavo tanto su lui ed Affini per la vittoria di oggi. Sobrero aveva preparato bene la cronometro, Affini invece era stanco. Sobrero non si era più visto nelle ultime tappe, si è risparmiato apposta. Affini aveva speso tanto nelle fughe. Oggi il campione d’Italia ha battuto Arensman che ha fatto un’ottima corsa, poi è arrivato un altro ottimo piazzamento anche per Van der Poel che ha onorato il Giro. Tanti pensavano che si sarebbe ritirato a metà per preparare il Tour, invece ha dato tutto fino alla fine. HINDLEY É MIGLIORATO A CRONOMETRO? Carapaz è andato poco più forte di Hindley, l’australiano è arrivato 15°, quindi non male. Questa era una cronometro un po’ particolare, con una salita in mezzo. Quando perse il Giro nel 2020 era completamente piatta. Comunque penso che le prove contro il tempo ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) LA SUPER CRONOMETRO DI MATTEO SOBRERO Sobrero è andato fortissimo. Io puntavo tanto su lui ed Affini per la vittoria di oggi. Sobrero aveva preparato bene la cronometro, Affini invece era stanco. Sobrero non si era più visto nelle ultime tappe, si è risparmiato apposta. Affini aveva speso tanto nelle fughe. Oggi il campione d’Italia ha battuto Arensman che ha fatto un’ottima corsa, poi è arrivato un altro ottimo piazzamento anche per Van der Poel che ha onorato il Giro.pensavano che si sarebbe ritirato a metà per preparare il Tour, invece ha dato tutto fino alla fine. HINDLEY É MIGLIORATO A CRONOMETRO? Carapaz è andato poco più forte di Hindley, l’australiano è arrivato 15°, quindi non male. Questa era una cronometro un po’ particolare, con una salita in mezzo. Quando perse il Giro nel 2020 era completamente piatta. Comunque penso che le prove contro il tempo ...

'La Fagianata' di Riccardo Magrini: 'Nibali per me non si ritira, Carapaz è crollato di testa, Covi è forte per le Monumento' L'IMPRESA DI ALESSANDRO COVI SULLA MARMOLADA E' stato bello per Covi, ha fatto un numero. E' un ragazzo giovane, ha solo 23 anni. Ha vinto con una fuga, penso sia un corridore buono per la Nazionale e per le corse in linea, non è tagliato invece per le gare a tappe, non è uno scalatore. E' un ... 'La Fagianata' di Riccardo Magrini: 'A che servono questi tapponi Nibali deve difendersi, a Hindley servono 30 secondi' LA INEOS HA RAGGIUNTO IL SUO OBIETTIVO: EVITARE CHE VI FOSSERO IN PALIO ABBUONI La Ineos è brava ad addormentare la corsa, hanno quella tattica e se la giocano al meglio. Stanno aspettando la cronometro. PERCHÉ LA BORA HA LAVORATO SENZA PRODURRE EFFETTO La Bora ad un certo punto ci ha fatto ...