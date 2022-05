La Champions al Real | Ancelotti nella storia

(Di domenica 29 maggio 2022) IlMadrid batte il Liverpool 1-0finale di Parigi e vince laLeague. L’allenatore italiano entracome il tecnico più vincente in: 4 i trofei conquistati. Il match è cominciato con oltre mezz’ora di ritardo per gravi disordini e un’organizzazione inadeguata. I blancos di Carlo, a Parigi, si impongono grazie al gol segnato da Vinicius. Ilconquista il titolo di campione d’Europa per la 14ª volta e corona un’annata straordinaria. Già impreziosita dalla vittoriaLiga. Il Liverpool di Juergen Klopp fallisce l’appuntamento con il settimo titolo continentale. E dopo il secondo posto in Premier League deve accontentarsi di un’altra piazza d’onore. Ma in una stagione comunque più ...

In una pazzesca serata diLeague, ilMadrid conquista il titolo di campione d'Europa per la quattordicesima volta Fa quasi impressione scriverlo, ilMadrid è campione d'Europa per la quattordicesima volta ...... è la più importante partita europea, i tifosi non dovrebbero vivere le scene a cui abbiamo assistito stasera La gestione della finale diLeague tra Liverpool eMadrid si è rivelata ...(Adnkronos) – Il Real Madrid batte il Liverpool per 1-0 nella finale di Champions League. I blancos di Carlo Ancelotti, a Parigi, si impongono grazie al gol segnato da Vinicius. Il Real conquista il ...Parigi, 28 mag. – (Adnkronos) – Termina sullo 0-0 il primo tempo di Liverpool-Real Madrid, finale di Champions League, in corso di svolgimento allo Stade de France di Saint-Denis.