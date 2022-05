La cannoniera di San Michele | una “grotta” sotto le Mura Veneziane

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 maggio 2022) Bergamo. Immergersi in un mare di stalattiti è il sogno di ogni speleologo. Un’esperienza che non tutti si possono permettere considerato che spesso è necessario immergersi nelle profondità della Terra percorrendo cunicoli nascosti e pozzi tortuosi. In pochi però sanno che in Città Alta basta percorrere alcuni scalini per poter godere di uno spettacolo di questo genere: è il caso delladi San. Situata nei pressi del baluardo omonimo, la struttura era predisposta per la protezione di quest’ultimo e della vicina Porta Sant’Agostino offrendo la possibilità di attuare un fuoco di sbarramento in caso di attacco nemico. Seguendo una strada coperta è infatti possibile raggiungere l’ampia sala di manovra, meglio conosciuta anche come “casamatta”, all’interno della quale i bombardieri avevano modo di muovere e caricare i cannoni. Suddivisa su ...