Advertising

LucaParry85 : kroos non molto contento delle domande - Lorenzomonfreg : c'è stata una domanda simile prima. Dopo si sente Kroos dire 'Cominci subito con 3 domande negative, si capisce sub… - antoniocrocs : RT @Lorenzomonfreg: #Germania #UCLfinal momento premium della finale sulla tv tedesca: Toni Kroos che sbrocca full-deutsch con l'intervista… - LuigiBevilacq17 : RT @Lorenzomonfreg: #Germania #UCLfinal momento premium della finale sulla tv tedesca: Toni Kroos che sbrocca full-deutsch con l'intervista… - barbert99898840 : @outsider1899 Kroos gli ha detto anche “ si vede che vieni dalla Germania con due domande di merda che mi fai.. e h… -

ItaSportPress

...così alledi mercato nella conferenza di vigilia prima della gara tra Real Madrid ed Espanyol: 'Non abbiamo bisogno di rinforzi in quel ruolo, ci possono giocare altri calciatori., per ...Gran gestore, il Madrid era il cimitero degli elefanti, lui ha rigenerato tutti,, 32 anni, ... umili, uno figlio di un manovale, l'altro di un contadino, e se qualcuno fala risposta non ... Kroos, domande troppo brutte da un giornalista dopo vittoria Champions: lascia intervista Ancora pochi giorni, poi sarà finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Sabato sera, 28 maggio, le due squadre si giocheranno la Coppa dalle grandi orecchie. Tra i protagonisti ci sarà a ...