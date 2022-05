Koulibaly vuole il Napoli: Tre ipotesi per il difensore (Di domenica 29 maggio 2022) Kalidou Koulibaly ha Napoli in cima alle preferenze: tre ipotesi per il futuro del difensore Senegalese. Koulibaly, ha sempre messo Napoli e il Napoli in cima alle preferenze. Le operazioni per il rinnovo tardano a concretizzarsi. L’agente del senegalese attraverso il Corriere dello Sport, ha lanciato un messaggio al patron De Laurentiis: «Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione ... Leggi su napolipiu (Di domenica 29 maggio 2022) Kalidouhain cima alle preferenze: treper il futuro delSenegalese., ha sempre messoe ilin cima alle preferenze. Le operazioni per il rinnovo tardano a concretizzarsi. L’agente del senegalese attraverso il Corriere dello Sport, ha lanciato un messaggio al patron De Laurentiis: «Le quotidiane notizie che riguardano Kalidoue appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro die siamo in attesa di incontrare il presidente del, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione ...

Advertising

napolipiucom : Koulibaly vuole il Napoli: Tre ipotesi per il difensore #Calciomercato #Koulibaly #napoli #ForzaNapoliSempre… - jutuve : @CuoreRoberto Certo anche Cairo per bellotti ma .. tipo 50 più rugani ( lo vuole sarri e acerbi via) e perin ( tsnt… - infoitsport : Calciomercato Napoli, il Barcellona vuole Koulibaly: pronta una contropartita - CalcioConLaFCL : Il #Barcelona vuole #Koulibaly pronta ad inserire #Pjanic come contropartita - sportli26181512 : In Spagna insistono: '#Koulibaly vuole il Barcellona, #Pjanic la chiave': Secondo la stampa catalana il difensore d… -