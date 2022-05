Koulibaly - Juventus: l'annuncio che cambia tutto (Di domenica 29 maggio 2022) Come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' al netto di una Juve in agguato, l'impressione è che nessuna delle parti voglia rompere e dunque o si presenta una delle pretendenti con i 40 milioni ... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) Come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' al netto di una Juve in agguato, l'impressione è che nessuna delle parti voglia rompere e dunque o si presenta una delle pretendenti con i 40 milioni ...

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - forumJuventus : (TS-CDS) 'La Juventus rimane alla finestra per Koulibaly, il procuratore del giocatore ha chiarito che attende la c… - RafAuriemma : Il Comandante #Koulibaly ha comunicato al suo agente #Ramadani che non andrà alla #Juventus per il rispetto che nut… - ZonaBianconeri : RT @NapoliCalciogol: Ag.#Koulibaly: 'Non tratto con altri club, sto aspettando il #Napoli per definire il suo futuro' #Juventus https://t.c… - NapoliCalciogol : Ag.#Koulibaly: 'Non tratto con altri club, sto aspettando il #Napoli per definire il suo futuro' #Juventus… -