Koulibaly attende il Napoli per il rinnovo, Renica: “Se non resta ho brutte sensazioni” (Di domenica 29 maggio 2022) Si parla molto di un possibile addio di Kalidou Koulibaly da Napoli, il giocatore attende l’incontro tra Ramadani e De Laurentiis. L’agente del giocatore ha fatto sapere che parlerà prima col Napoli, anche perché lo stesso Koulibaly ha ammesso pubblicamente che non andrà mai allo scontro con la società e con i tifosi. Ovviamente resta la necessità di rinnovare a cifre importanti e di convincere il calciatore con un progetto interessante. Il Napoli ha smentito una trattativa la ribasso per il rinnovo di Koulibaly, ma ora bisogna passare dalle parole ai fatti e concretizzare l’accordo oppure vendere il giocatore, per evitare di perderlo a parametro zero. Sul rinnovo di Koulibaly è intervenuto anche ... Leggi su napolipiu (Di domenica 29 maggio 2022) Si parla molto di un possibile addio di Kalidouda, il giocatorel’incontro tra Ramadani e De Laurentiis. L’agente del giocatore ha fatto sapere che parlerà prima col, anche perché lo stessoha ammesso pubblicamente che non andrà mai allo scontro con la società e con i tifosi. Ovviamentela necessità di rinnovare a cifre importanti e di convincere il calciatore con un progetto interessante. Ilha smentito una trattativa la ribasso per ildi, ma ora bisogna passare dalle parole ai fatti e concretizzare l’accordo oppure vendere il giocatore, per evitare di perderlo a parametro zero. Suldiè intervenuto anche ...

